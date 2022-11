Бавария не будет подписывать игроков из-за травмы Мане

У "Баварии" нет в планах подписывать нападающих из-за повреждения Садио мане, сообщает журналист Флориан Платтенберг. Криштиану Роналду в клубе так же не видят.

Это может стать хорошим шансом для 17-летнего Матиса Теля, который прошлым летом пришел из "Ренна". Он сможет получить больше игрового времени.

Отмечается, что Мане может пропустить около месяца.

В этом сезоне Тель провел за "Баварию" 12 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

News #FCBayern: The club is not planning any transfers in the winter transfer window - despite Mané's month-long absence. So no Ronaldo as reported. Bosses believe in the squad. Decision has an impact on Tel: Good chances for the super talent to get more playing time. @SkySportDE