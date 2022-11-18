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Бавария не будет подписывать игроков из-за травмы Мане
Чупо-Мотинг показал себя с лучшей стороны
Фото: twitter.com/FCBayern
У "Баварии" нет в планах подписывать нападающих из-за повреждения Садио мане, сообщает журналист Флориан Платтенберг. Криштиану Роналду в клубе так же не видят.
Это может стать хорошим шансом для 17-летнего Матиса Теля, который прошлым летом пришел из "Ренна". Он сможет получить больше игрового времени.
Отмечается, что Мане может пропустить около месяца.
В этом сезоне Тель провел за "Баварию" 12 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.
News #FCBayern: The club is not planning any transfers in the winter transfer window - despite Mané's month-long absence. So no Ronaldo as reported. Bosses believe in the squad. Decision has an impact on Tel: Good chances for the super talent to get more playing time. @SkySportDE— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 18, 2022
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