 Бавария не будет подписывать игроков из-за травмы Мане ᐉ UA-Футбол
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Бавария не будет подписывать игроков из-за травмы Мане

Германия
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Чупо-Мотинг показал себя с лучшей стороны

Бавария не будет подписывать игроков из-за травмы Мане

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

У "Баварии" нет в планах подписывать нападающих из-за повреждения Садио мане, сообщает журналист Флориан Платтенберг. Криштиану Роналду в клубе так же не видят.

Это может стать хорошим шансом для 17-летнего Матиса Теля, который прошлым летом пришел из "Ренна". Он сможет получить больше игрового времени.

Отмечается, что Мане может пропустить около месяца.

В этом сезоне Тель провел за "Баварию" 12 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Садио Мане Эрик-Максим Чупо-Мотинг Матис Тель
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