 Боруссия Дортмунд предложит 18-летнему форварду контракт на 5 млн евро в год ᐉ UA-Футбол
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Боруссия Дортмунд предложит 18-летнему форварду контракт на 5 млн евро в год

Германия
(1 голосов)

Клуб хочет сохранить Юссуфу Мукоко

Боруссия Дортмунд предложит 18-летнему форварду контракт на 5 млн евро в год

Фото: BVB Buzz

UA-Футбол
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Менеджмент дортмундской "Боруссии" намерен продлить контракт с 18-летним форвардом Юссуфа Мукоко. Текущий договор немецкого форварда заканчивается в июне следующего года.

Как сообщает издание SPORT1, клуб готов предложить Мукоко контракт с зарплатой пять миллионов евро в год. Переговоры были запланированы на перерыв в сезоне из-за Чемпионата мира в Катаре, однако Юссуфа был вызван в сборную Германии.

Теперь клуб надеется провести переговоры уже после окончания турнира. Издание также отмечает, что и клуб, и игрок намерены достичь договоренности и продлить контракт.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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