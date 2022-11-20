Боруссия Дортмунд предложит 18-летнему форварду контракт на 5 млн евро в год

Менеджмент дортмундской "Боруссии" намерен продлить контракт с 18-летним форвардом Юссуфа Мукоко. Текущий договор немецкого форварда заканчивается в июне следующего года.

Как сообщает издание SPORT1, клуб готов предложить Мукоко контракт с зарплатой пять миллионов евро в год. Переговоры были запланированы на перерыв в сезоне из-за Чемпионата мира в Катаре, однако Юссуфа был вызван в сборную Германии.

Теперь клуб надеется провести переговоры уже после окончания турнира. Издание также отмечает, что и клуб, и игрок намерены достичь договоренности и продлить контракт.