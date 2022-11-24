Бавария не будут подписывать замену травмированному на ЧМ Эрнандесу

Лукас Эрнандес травмировался в матче первого тура чемпионата мира против сборной Австралии (4:1). Врачи сборной Франции диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки правого колена.

Журналист Sport1.de Кэрри Хау сообщает, что "Бавария" не намерена искать замену фуллбеку.

На данный момент неизвестно сколько точно пропустит 26-летний француз. Он точно выбыл до конца чемпионата мира.

Спортивный директор "Баварии" пожелал скорейшего восстановления Эрнандесу: "Он боец ​​и вернется сильным", – сказал Хасан Салихамиджич.

Отметим, что в чемпионате Германии есть зимняя пауза. Таким образом футболисты выйдут в отпуск после чемпионата мира и вернуться к тренировкам уже в январе. Это смягчит последствия травмы основного защитника "Баварии".

Напомним, что Лукас в этом сезоне пропустил полтора месяца из-за повреждения бедра. Он не играл с конца сентября до начала ноября.