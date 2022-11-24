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Бавария не будут подписывать замену травмированному на ЧМ Эрнандесу
Поможет зимняя пауза
Фото: twitter.com/equipedefrance
Лукас Эрнандес травмировался в матче первого тура чемпионата мира против сборной Австралии (4:1). Врачи сборной Франции диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки правого колена.
Журналист Sport1.de Кэрри Хау сообщает, что "Бавария" не намерена искать замену фуллбеку.
На данный момент неизвестно сколько точно пропустит 26-летний француз. Он точно выбыл до конца чемпионата мира.
Спортивный директор "Баварии" пожелал скорейшего восстановления Эрнандесу: "Он боец и вернется сильным", – сказал Хасан Салихамиджич.
Отметим, что в чемпионате Германии есть зимняя пауза. Таким образом футболисты выйдут в отпуск после чемпионата мира и вернуться к тренировкам уже в январе. Это смягчит последствия травмы основного защитника "Баварии".
Напомним, что Лукас в этом сезоне пропустил полтора месяца из-за повреждения бедра. Он не играл с конца сентября до начала ноября.
Der #FCBayern plant keinen Ersatz für Lucas Hernández zu verpflichten. @SPORT1— Kerry Hau (@kerry_hau) November 23, 2022
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