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Мукоко: Я хочу понять, какую перспективу предложит мне Боруссия Д

Германия
(1 голосов)

Пока договор еще не продлевал

Мукоко: Я хочу понять, какую перспективу предложит мне Боруссия Д

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко прокомментировал возможное продление контракта с клубом:

“Мне достаточно комфортно в “Боруссии”, я люблю этот клуб. Я бы очень хотел остаться в Дортмунде.

Я хочу понять, какой проект и перспективу мне предложит клуб, это важный момент”, - сказал Мукоко.

Отметим, что контракт 18-летнего форварда действителен до конца этого сезона.

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Добавим, что за "Боруссию" Юссуфа выступает с 2020 года. В общей сложности на его счету 11 голов и восемь ассистов в 59 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 30 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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Источник:
Fabrizio Romano

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