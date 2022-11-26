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Мукоко: Я хочу понять, какую перспективу предложит мне Боруссия Д
Пока договор еще не продлевал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко прокомментировал возможное продление контракта с клубом:
“Мне достаточно комфортно в “Боруссии”, я люблю этот клуб. Я бы очень хотел остаться в Дортмунде.
Я хочу понять, какой проект и перспективу мне предложит клуб, это важный момент”, - сказал Мукоко.
Отметим, что контракт 18-летнего форварда действителен до конца этого сезона.
Добавим, что за "Боруссию" Юссуфа выступает с 2020 года. В общей сложности на его счету 11 голов и восемь ассистов в 59 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 30 млн евро.
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