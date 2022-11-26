Мукоко: Я хочу понять, какую перспективу предложит мне Боруссия Д

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко прокомментировал возможное продление контракта с клубом:

“Мне достаточно комфортно в “Боруссии”, я люблю этот клуб. Я бы очень хотел остаться в Дортмунде.

Я хочу понять, какой проект и перспективу мне предложит клуб, это важный момент”, - сказал Мукоко.