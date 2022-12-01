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Томас Мюллер намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии: Вместе мы пережили невероятные моменты

Германия
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Германия покидает чемпионат мира 2022 после трех матчей в группе

Томас Мюллер намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии: Вместе мы пережили невероятные моменты

Фейсбук збірної Німеччини/Автор невідомий

UA-Футбол
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Один из лидеров мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер после матча третьего тура группы F чемпионата мира 2022 (победа над Коста-Рикой 4:2) намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии:

"Если бы это была моя последняя игра, это было бы огромное удовольствие. Мы вместе пережили невероятные моменты. В каждой игре я пытался оставить сердце на поле. Я делал это с любовью", - сказал Мюллер в комментарии Das Erste.

Отметим, что Германия во второй раз подряд не вышла из группы на чемпионате мира. В 2018-м году Бундестим стала последней в квартете с Южной Кореей, Швецией и Мексикой. На этот раз немцы стали третьими в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Набрав четыре очка, немцы опередили только представителя КОНКАКАФ.

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В статье: Германия Томас Мюллер
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Источник:
Bayern & Germany

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