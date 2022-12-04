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Реалу интересен вингер Байера. Он оценивается в 25 млн евро
Джереми Фримпонг также интересен МЮ и Ювентусу
Фото: The Peoples Person
Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг интересен мадридскому "Реалу". Как сообщает издание Defensa Central, немецкий клуб оценивает нидерландца примерно в 25 миллионов евро.
По информации медиа, помимо "Реала", Фримпонг интересен и другим европейским топ-клубам. Среди таковых – "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и прочие. Также сообщается, что в случае получения нескольких предложений, коуч "Байера" Хаби Алонсо будет добиваться принятия оффера "Реала".
В текущем сезоне Джереми отыграл за "Леверкузен" 21 игру во всех турнирах, забив пять голов и отдав три ассиста. Фримпонг был приобретен "Байером" у "Селтика" в январе 2021 года за 11 миллионов евро.
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