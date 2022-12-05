Штутгарт вернул тренера, которого уволил 9 лет назад

"Штутгарт" объявил о подписании контракта до лета 2025-го с тренером Бруно Лаббадиа.

Ранее швабы уволили американца Пеллегрино Матараццо из-за неудовлетворительных результатов. Клуб занимает 16-е место, набрав лишь 14 очков в 15 турах.

56-летний Лаббадиа ранее тренировал "Штутгарт" в 2010-13 годах. После этого он работал в "Гамбурге", "Герте", "Вольфсбурге", но нигде не задержался дольше, чем на сезон.