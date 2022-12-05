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Штутгарт вернул тренера, которого уволил 9 лет назад
Бруно Лаббадиа снова в деле
Фото: vfb.de
"Штутгарт" объявил о подписании контракта до лета 2025-го с тренером Бруно Лаббадиа.
Ранее швабы уволили американца Пеллегрино Матараццо из-за неудовлетворительных результатов. Клуб занимает 16-е место, набрав лишь 14 очков в 15 турах.
56-летний Лаббадиа ранее тренировал "Штутгарт" в 2010-13 годах. После этого он работал в "Гамбурге", "Герте", "Вольфсбурге", но нигде не задержался дольше, чем на сезон.
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Источник:ФК "Штутгарт"
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