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Рангник, Лам и Хедира среди кандидатов на замену менеджеру сборной Германии

Германия
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Рангник снвоа сменит место работы?

Рангник, Лам и Хедира среди кандидатов на замену менеджеру сборной Германии

Фото: oefb.at

Новина українською

В сборной Германии работают над заменой менеджера Оливера Бирхоффа. Фаворитов нет, но есть перечень имен, одно из которых вскоре может занять должность в Немцком футбольном союзе (DFB).

Называется Ральф Рангник, который с лета работает главным тренером сборной Австрии.

Также в списке присутстсвуют бывшие футболисты сборной Германии, такие как Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Томас Хитцльспергер, Сами Хедира и Филипп Лам. Последний работает консультатом в Штутгарте и организационном комитете Евро-2024, поэтому его назначение представляется наименее вероятным.

Напомним, что Бирхофф недавно объявил о прекращении работы в DFB. Он ушел с поста менеджера национальной команды после вылета из чемпионата мира. Сборная Германии заняла 3-е место в группе, пропустив вперед Японию и Испанию.

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В статье: Германия Сами Хедира Филипп Лам Ральф Рангник
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Источник:
stern.de

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