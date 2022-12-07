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Тухель хотел бы возглавить сборную Германии

Германия
(1 голосов)

Клопп на данный момент об этом не думает

Тухель хотел бы возглавить сборную Германии

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Томас Тухель хотел бы возглавить сборную Германии, в случае отствки Ханси Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа эта работа не интересует.

Германия вылетела из чемпионата мира, заняв 3-е место в группе. В национальной команде уже начались перемены – ушел менеджер Оливер Бирхофф, который работал в сборной 18 лет.

Флик также может покинуть сборную. Он возглавил национальную команду осенью 2020-го года, сменив у руля Йоахима Лёва.

Томас Тухель на данный момент без работы. Он был уволен из "Челси" в сентябре этого года.

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В статье: Германия Томас Тухель Ханси Флик
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