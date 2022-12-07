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Тухель хотел бы возглавить сборную Германии
Клопп на данный момент об этом не думает
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Томас Тухель хотел бы возглавить сборную Германии, в случае отствки Ханси Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа эта работа не интересует.
Германия вылетела из чемпионата мира, заняв 3-е место в группе. В национальной команде уже начались перемены – ушел менеджер Оливер Бирхофф, который работал в сборной 18 лет.
Флик также может покинуть сборную. Он возглавил национальную команду осенью 2020-го года, сменив у руля Йоахима Лёва.
Томас Тухель на данный момент без работы. Он был уволен из "Челси" в сентябре этого года.
True✅ Thomas Tuchel would be interested in the job: Bundestrainer @DFB_Team. Jürgen Klopp is not— Christian Falk (@cfbayern) December 6, 2022
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