Томас Тухель хотел бы возглавить сборную Германии, в случае отствки Ханси Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа эта работа не интересует.

Германия вылетела из чемпионата мира, заняв 3-е место в группе. В национальной команде уже начались перемены – ушел менеджер Оливер Бирхофф, который работал в сборной 18 лет.

Флик также может покинуть сборную. Он возглавил национальную команду осенью 2020-го года, сменив у руля Йоахима Лёва.

Томас Тухель на данный момент без работы. Он был уволен из "Челси" в сентябре этого года.

