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Бавария хочет начать переговоры с Мусиалой о новом контракте. Текущий до 2026-го
Такого таланта надо держать
Фото: twitter.com/DFB_Team
"Бавария" хочет удержать 19-летнего Джамала Мусиалу новым долгосрочным соглашением. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
Переговоры хотят начать уже в январе. Его текущий контракт рассчитан до 2026-го, когда хавбеку будет 23 года.
Джамал ярко проявил себя в основе сборной Германии на чемпионате мира. Несмотря на то, что Бундестим вылетела из турнира, не квалифицировавшись в плей-офф, Мусиала регулярно создавал моменты для себя и партнеров.
Transfermarkt оценивает 19-летнего вундеркинда в 100 миллионов евро.
В этом сезоне за "Баварию" он провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.
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