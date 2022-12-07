Бавария хочет начать переговоры с Мусиалой о новом контракте. Текущий до 2026-го

"Бавария" хочет удержать 19-летнего Джамала Мусиалу новым долгосрочным соглашением. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Переговоры хотят начать уже в январе. Его текущий контракт рассчитан до 2026-го, когда хавбеку будет 23 года.

Джамал ярко проявил себя в основе сборной Германии на чемпионате мира. Несмотря на то, что Бундестим вылетела из турнира, не квалифицировавшись в плей-офф, Мусиала регулярно создавал моменты для себя и партнеров.

Transfermarkt оценивает 19-летнего вундеркинда в 100 миллионов евро.

В этом сезоне за "Баварию" он провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.