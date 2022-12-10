  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона

Германия
(1 голосов)

Неудачно покатался на лыжах

Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона

Інстаграм Мануеля Ноєра

Новина українською

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер пропустит остаток сезона. Об этом игрок сообщил на своей странице в Инстаграм

После вылета из Чемпионата мира вратарь поехал на отдых на горнолыжный курорт, где и получил тяжелую травму.

“Что уж говорить, но конец года точно мог бы быть лучше… Я пытался очистить свою голову от лишних мыслей во время катания на лыжах, но получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно отдавать себе отчет, что нынешний сезон для меня закончился”, - написал Нойер в своем Instagram.

Напомним, Мануэль принял участие во всех трех матчах сборной Германии на Чемпионате мира. В конце концов, "бундестим" с четырьмя очками в активе покинула турнир в Катаре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shofipisee
10.12.2022 в 14:11
Компактный и мощный портативный обогреватель с керамическим нагревом (900 Вт), подключается прямо к розетке в стене, очень экономный и бесшумный, есть таймер и пульт! Цена по Акции: 449 грн. ----- marketl.ink/obigriv
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде