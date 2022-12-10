Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер пропустит остаток сезона. Об этом игрок сообщил на своей странице в Инстаграм

После вылета из Чемпионата мира вратарь поехал на отдых на горнолыжный курорт, где и получил тяжелую травму.

“Что уж говорить, но конец года точно мог бы быть лучше… Я пытался очистить свою голову от лишних мыслей во время катания на лыжах, но получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно отдавать себе отчет, что нынешний сезон для меня закончился”, - написал Нойер в своем Instagram.

Напомним, Мануэль принял участие во всех трех матчах сборной Германии на Чемпионате мира. В конце концов, "бундестим" с четырьмя очками в активе покинула турнир в Катаре.