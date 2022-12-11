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Бавария рассматривает подисание вратаря сборной Хорватии

Германия
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Для замены Нойера

Бавария рассматривает подисание вратаря сборной Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Голкипер сборной Хорватии и загребского "Динамо" Доминик Ливакович может перейти в мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, "Бавария" работает над подписанием нового вратаря после того, как 36-летний капитан мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму ноги и выбыл до конца текущего сезона.

При этом "Бавария" рассматривает два основных варианта: возвращение из аренды в "Монако" Александра Нюбеля и подписание хорвата. Аренда немецкого вратаря в "Монако" рассчитана до лета 2023 года.

27-летний Ливакович сыграл 28 матчей за "Динамо" Загреб в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 35 голов. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провёл пять матчей, в которых пропустил три гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Национальная сборная Хорватии Доминик Ливакович
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