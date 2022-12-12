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Спортивный директор Лейпцига: 200 млн для Роналду – это абсурд. Это уводит людей от футбола

Германия
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Эберль говорит о финансовой стабильности

Спортивный директор Лейпцига: 200 млн для Роналду – это абсурд. Это уводит людей от футбола

Фото: twitter.com/Cristiano

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Спортивный директор РБ "Лейпциг" Макс Эберль на пресс-конференции высказался по поводу зарплат в футболе и финансовой нестабильности спорта.

"Когда я слышу разговоры о 200 миллионах для Роналду за два сезона, я думаю, что это абсурд. Это не от мира сего и уводит людей от футбола.

Футбол вошел в экстремальное измерение. Как с точки зрения восприятия, так и с точки зрения денег. Мы должны твердо стоять на земле", – приводит слова Эберля A Bola.

Ранее появились слухи, что саудовский "Аль-Наср" предлагает Криштиану Роналду 200 миллионов евро за два года в клубе. Позже португалец опроверг инфомрацию, сказав что переход в этот клуб это "не правда".

Тем не менее, Фабрицио Романо заявлял, что Роналду и его агент в действительности имеют на столе предложение от "Аль-Насра", но ждут варианты в Европе.

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В статье: Криштиану Роналду Макс Эберль РБ Лейпциг
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Источник:
abola.pt

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