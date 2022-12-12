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Бавария начала переговоры по герою сборной Хорватии
Ливакович заслужил билет в топ-клуб
Фото: twitter.com/HNS_CFF
"Бавария" начала контакты с менеджментом вратаря "Динамо" Загреб Доминика Ливаковича. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. В Мюнхене хотят заменить Мануэля Нойера.
Многолетний основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер на прошлой неделе сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте. 36-летний голкипер пропустит остаток сезона.
На фоне этого "Бавария" нацелилась подписать героя чемпионата мира Доминика Ливаковича. Он спас команду сразу в двух послематчевых чериях пенальти – против Японии в 1/8 и Бразилии в 1/4.
Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера загребского "Динамо" в 8.5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Бавария" может вернуть из аренды в "Монако" Александра Нюбеля, чтобы заменить травмированного Нойера.
❗️Excl. News #Livakovic: Talks between his management and Bayern have already started! In order to replace Neuer. Early stage … @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/hsQ6Kquwnv— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 12, 2022
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