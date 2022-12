Бавария начала переговоры по герою сборной Хорватии

"Бавария" начала контакты с менеджментом вратаря "Динамо" Загреб Доминика Ливаковича. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. В Мюнхене хотят заменить Мануэля Нойера.

Многолетний основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер на прошлой неделе сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте. 36-летний голкипер пропустит остаток сезона.

На фоне этого "Бавария" нацелилась подписать героя чемпионата мира Доминика Ливаковича. Он спас команду сразу в двух послематчевых чериях пенальти – против Японии в 1/8 и Бразилии в 1/4.

Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера загребского "Динамо" в 8.5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может вернуть из аренды в "Монако" Александра Нюбеля, чтобы заменить травмированного Нойера.

❗️Excl. News #Livakovic: Talks between his management and Bayern have already started! In order to replace Neuer. Early stage … @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/hsQ6Kquwnv