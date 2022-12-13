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Бавария договорилась с полузащитником Лейпцига о трансфере

Германия
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Мюнхенцам он достанется бесплатно

Бавария договорилась с полузащитником Лейпцига о трансфере

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Бавария" и Конрад Лаймер устно договорились о переходе летом 2023-го. Контракт полузащитника с РБ "Лейпциг" истекает в конце сезона.

Мюнхенцы договорились о пятилетнем соглашении с центральным полузащитником сборной Австрии.

Английские клубы выбыли из гонки. Ранее сообщалось, что Лаймер хотел бы перейти только в "Баварию".

Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 28 миллионов евро. В этом сезоне он провел 6 матчей, до того как получил повреждение. Хавбек должен вернуться в строй уже 2-го января.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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