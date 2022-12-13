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Бавария договорилась с полузащитником Лейпцига о трансфере
Мюнхенцам он достанется бесплатно
Фото: twitter.com/RBLeipzig
"Бавария" и Конрад Лаймер устно договорились о переходе летом 2023-го. Контракт полузащитника с РБ "Лейпциг" истекает в конце сезона.
Мюнхенцы договорились о пятилетнем соглашении с центральным полузащитником сборной Австрии.
Английские клубы выбыли из гонки. Ранее сообщалось, что Лаймер хотел бы перейти только в "Баварию".
Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 28 миллионов евро. В этом сезоне он провел 6 матчей, до того как получил повреждение. Хавбек должен вернуться в строй уже 2-го января.
The verbal agreement between Bayern and Konrad Laimer will be on a five year contract, starting from June 2023 as it would be a free transfer ???????????? #Bayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2022
English clubs have already left the race — Bayern will complete the deal in the next months. pic.twitter.com/TSNWqh9413
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