Бавария договорилась с полузащитником Лейпцига о трансфере

"Бавария" и Конрад Лаймер устно договорились о переходе летом 2023-го. Контракт полузащитника с РБ "Лейпциг" истекает в конце сезона.

Мюнхенцы договорились о пятилетнем соглашении с центральным полузащитником сборной Австрии.

Английские клубы выбыли из гонки. Ранее сообщалось, что Лаймер хотел бы перейти только в "Баварию".

Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 28 миллионов евро. В этом сезоне он провел 6 матчей, до того как получил повреждение. Хавбек должен вернуться в строй уже 2-го января.

