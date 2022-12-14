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Вернер имеет все шансы сыграть с Баварией

Германия
(1 голосов)

Нападающий восстанавливается после травмы

Вернер имеет все шансы сыграть с Баварией

Twitter. Тімо Вернер

UA-Футбол
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Нападающий РБ "Лейпциг" Тимо Вернер имеет все шансы вернуться на поле в январе. Об этом сообщает издание Bild.

Напомним, что Тимо травмировался в начале ноября в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". Форвард в ближайшее время приступит к беговой работе. Ожидается, что Вернер может помочь своей команде уже 20 января в игре с "Баварией". Ранее медики прогнозировали не такие быстрые темпы восстановления.

В нынешнем сезоне Вернер сыграл 16 матчей во всех турнирах за "Лейпциг", в которых забил 9 голов и сделал 4 ассиста. К сожалению, травма не позволила Тимо поехать на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Бундеслига Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
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