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Директор Айнтрахта: Роналду предлагали даже нам

Германия
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Отчаянный Мендеш

Директор Айнтрахта: Роналду предлагали даже нам

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Директор "Айнтрахта" Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN рассказал, что прошлым летом им предлагали подписать Криштиану Роналду.

Прошлым летом появились слухи о желании Криштиану Роналду покинуть "МЮ". Сообщалось, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому агент футболиста Жорже Мендеш искал претендентов на футболиста даже среди клубов рангом ниже чем "Юнайтед".

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления.

Фильм снят о первом в истории выступлении "Айнтрахта" в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне немецкий клуб заслужил путевку в главный турнир континента, победив в Лиге Европы.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов "Айнтрахт" вышел из группы, где встретится с "Наполи".

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В статье: Криштиану Роналду Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
sport1.de

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