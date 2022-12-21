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Директор Айнтрахта: Роналду предлагали даже нам
Отчаянный Мендеш
Фото: twitter.com/Cristiano
Директор "Айнтрахта" Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN рассказал, что прошлым летом им предлагали подписать Криштиану Роналду.
Прошлым летом появились слухи о желании Криштиану Роналду покинуть "МЮ". Сообщалось, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому агент футболиста Жорже Мендеш искал претендентов на футболиста даже среди клубов рангом ниже чем "Юнайтед".
– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?
– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления.
Фильм снят о первом в истории выступлении "Айнтрахта" в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне немецкий клуб заслужил путевку в главный турнир континента, победив в Лиге Европы.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов "Айнтрахт" вышел из группы, где встретится с "Наполи".
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