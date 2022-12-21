Директор Айнтрахта: Роналду предлагали даже нам

Директор "Айнтрахта" Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN рассказал, что прошлым летом им предлагали подписать Криштиану Роналду.

Прошлым летом появились слухи о желании Криштиану Роналду покинуть "МЮ". Сообщалось, что португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому агент футболиста Жорже Мендеш искал претендентов на футболиста даже среди клубов рангом ниже чем "Юнайтед".

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже? – Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления.

Фильм снят о первом в истории выступлении "Айнтрахта" в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне немецкий клуб заслужил путевку в главный турнир континента, победив в Лиге Европы.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов "Айнтрахт" вышел из группы, где встретится с "Наполи".