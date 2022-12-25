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Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру
Теперь будут переговоры
Getty images / Автор Roland Krivec
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, какую замену травмированному Мануэлю Ноеру нашли мюнхенцы:
“Для нас важно подписать вратаря, мы нашли оптимальное решение. Самый очевидный вариант – это Нюбель, но последнее слово за "Монако". Что касается наших амбиций, то в этом сезоне хотим выиграть все титулы”, - сказал Салихамиджич.
Напомним, что Александр Нюбель находится в аренде у "Монако" из "Баварии". Соглашение рассчитано до конца этого сезона, однако стороны могут разорвать его. В то же время Нойер в этом сезоне больше не сыграет из-за перелома ноги.
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