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Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру

Германия
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Теперь будут переговоры

Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру

Getty images / Автор Roland Krivec

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, какую замену травмированному Мануэлю Ноеру нашли мюнхенцы:

“Для нас важно подписать вратаря, мы нашли оптимальное решение. Самый очевидный вариант – это Нюбель, но последнее слово за "Монако". Что касается наших амбиций, то в этом сезоне хотим выиграть все титулы”, - сказал Салихамиджич.

Напомним, что Александр Нюбель находится в аренде у "Монако" из "Баварии". Соглашение рассчитано до конца этого сезона, однако стороны могут разорвать его. В то же время Нойер в этом сезоне больше не сыграет из-за перелома ноги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Хасан Салихамиджич Монако Александр Нюбель
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Источник:
SportBild

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