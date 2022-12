Бавария хочет вернуть арендованного игрока на замену травмированному Нойеру - киперу нужны гарантии

После Чемпионата мира Мануэль Нойер неудачно отправился кататься на лыжах. Из-за перелома ноги опытный кипер пропустит остаток сезона, из-за чего "Баварии" нужно срочно искать ему замену.

Как сообщает L'Équipe, первоочередная цель чемпиона Германии - вернуть из аренды Александра Нюбеля, который ныне играет в "Монако". Переговоры о прекращении аренды продвигаются, однако есть две проблемы.

Во-первых, "Монако" не хочет давать добро, пока не найдет нового основного кипера. Во-вторых, сам немец не спешит возвращаться, поскольку ждет гарантий от "Баварии". Он хочет получать игровое время и после возвращение Нойера в строй.

