Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария хочет вернуть арендованного игрока на замену травмированному Нойеру - киперу нужны гарантии
Нюбель не хочет быть временным первым номером
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После Чемпионата мира Мануэль Нойер неудачно отправился кататься на лыжах. Из-за перелома ноги опытный кипер пропустит остаток сезона, из-за чего "Баварии" нужно срочно искать ему замену.
Как сообщает L'Équipe, первоочередная цель чемпиона Германии - вернуть из аренды Александра Нюбеля, который ныне играет в "Монако". Переговоры о прекращении аренды продвигаются, однако есть две проблемы.
Во-первых, "Монако" не хочет давать добро, пока не найдет нового основного кипера. Во-вторых, сам немец не спешит возвращаться, поскольку ждет гарантий от "Баварии". Он хочет получать игровое время и после возвращение Нойера в строй.
Talks between Bayern and Monaco for Alexander Nübel are at a standstill and have not moved forward. A deal is looking complicated because Monaco would need an immediate replacement. In addition, Nübel wants 'real guarantees' of game time even after Neuer's return [@lequipe] pic.twitter.com/R8eciX73Uw— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 28, 2022
"Бавария" бесплатно подписала Нюбеля летом 2020-го. С 2021-го он находится в аренде в "Монако" - за французский клуб немец в сумме отыграл 72 матча, пропустил 84 гола и 20 игр провел "на ноль".
Популярное сейчас
- На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо
- Цепной пёс Мадрида. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный защитник
- Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря
- Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Правый защитник
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО