  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет вернуть арендованного игрока на замену травмированному Нойеру - киперу нужны гарантии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет вернуть арендованного игрока на замену травмированному Нойеру - киперу нужны гарантии

Германия
(1 голосов)

Нюбель не хочет быть временным первым номером

Бавария хочет вернуть арендованного игрока на замену травмированному Нойеру - киперу нужны гарантии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После Чемпионата мира Мануэль Нойер неудачно отправился кататься на лыжах. Из-за перелома ноги опытный кипер пропустит остаток сезона, из-за чего "Баварии" нужно срочно искать ему замену.

Читайте такжеНойер сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона

Как сообщает L'Équipe, первоочередная цель чемпиона Германии - вернуть из аренды Александра Нюбеля, который ныне играет в "Монако". Переговоры о прекращении аренды продвигаются, однако есть две проблемы.

Во-первых, "Монако" не хочет давать добро, пока не найдет нового основного кипера. Во-вторых, сам немец не спешит возвращаться, поскольку ждет гарантий от "Баварии". Он хочет получать игровое время и после возвращение Нойера в строй.

"Бавария" бесплатно подписала Нюбеля летом 2020-го. С 2021-го он находится в аренде в "Монако" - за французский клуб немец в сумме отыграл 72 матча, пропустил 84 гола и 20 игр провел "на ноль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Монако Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде