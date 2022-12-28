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Бавария готовит контракт для трех важных игроков - за одним уже сейчас следит Реал

Германия
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Клуб определился с приоритетами

Бавария готовит контракт для трех важных игроков - за одним уже сейчас следит Реал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" намерена в ближайшее время продлить контракт с тремя игроками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Первоочередно клуб намерен продлить сделку с Джамалом Мусиалой. У атакующего хавбека текущая сделка истекает в 2026-м году, однако уже сейчас мюнхенцы готовят новую.

Также клуб планирует удержать двух важных игроков - защитников Люка Эрнандеса и Альфонсо Дэвиса. За последним, как сообщалось недавно, уже следит мадридский "Реал".

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Также отметим, что "Бавария" ищет нового вратаря, который заменит травмированного Нойера. Планируется возвращение Нюбеля из аренды.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес Альфонсо Дэвис Джамал Мусиала
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