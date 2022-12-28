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Бавария готовит контракт для трех важных игроков - за одним уже сейчас следит Реал
Клуб определился с приоритетами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann
Мюнхенская "Бавария" намерена в ближайшее время продлить контракт с тремя игроками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Первоочередно клуб намерен продлить сделку с Джамалом Мусиалой. У атакующего хавбека текущая сделка истекает в 2026-м году, однако уже сейчас мюнхенцы готовят новую.
FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. ????⭐️ #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022
Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb
Также клуб планирует удержать двух важных игроков - защитников Люка Эрнандеса и Альфонсо Дэвиса. За последним, как сообщалось недавно, уже следит мадридский "Реал".
Также отметим, что "Бавария" ищет нового вратаря, который заменит травмированного Нойера. Планируется
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