Бавария готовит контракт для трех важных игроков - за одним уже сейчас следит Реал

Мюнхенская "Бавария" намерена в ближайшее время продлить контракт с тремя игроками. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Первоочередно клуб намерен продлить сделку с Джамалом Мусиалой. У атакующего хавбека текущая сделка истекает в 2026-м году, однако уже сейчас мюнхенцы готовят новую.

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. ????⭐️ #transfers



Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb