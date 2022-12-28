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Боруссия хочет за Беллингема рекордные деньги. Ливерпуль, Реал и Сити интересуются игроком

Германия
(2 голосов)

Трансфер может побить рекорд Усмана Дембеле

Боруссия хочет за Беллингема рекордные деньги. Ливерпуль, Реал и Сити интересуются игроком

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд хочет выручить с продажи Джуда Беллингема минимум 150 миллионов евро, сообщает Bild. В случае, если удастся договориться с покупателями, это сделает его рекордной продажей для "шмелей".

Прошлый рекорд принадлежит Усману Дембеле, который ушел летом 2017-го за 140 миллионов евро.

Касаемо претендентов на Беллингема, их три: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал". Ранее сообщалось, что "Мадрид" не готов платить за хавбека больше 120 миллионов евро, хотя и сильно хочет себе англичанина.

Также сообщалось, что Беллингем сейчас, после трансфера Гакпо, главная цель "Ливерпуля".

"Все знают, что Джуд — исключительный игрок. Он провел исключительный чемпионат мира. То, что он уже умеет делать, трудно освоить. То, что он должен улучшить, легко освоить. Он действительно хороший игрок. Джуд играет так зрело, будто ему 28. Все уже знают о его навыках, но я понятия не имею, что это означает с точки зрения денег", – сказал Клопп на вопрос о Беллингеме перед матчем с "Астон Виллой" (3:1).

Портал Transfermarkt оцениваент 19-летнего полузащитника в 110 миллионов евро. Он был основным хавбеком сборной Англии на Мундиале, забив Ирану и отдав голевую передачу в матче с Сенегалом.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джуд Беллингем
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Источник:
getfootballnewsgermany.com

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Комментарии (2)
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satop25
28.12.2022 в 19:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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Antologtut
28.12.2022 в 19:18
Ну ось, а хтось ноє що за Мудрика хочуть отримати 100, а отримають 70-80...) Якщо так і далі піде з фіфі і уєфі, то скоро мабуть гравців будуть обмінювати на цілі країни...) Як в тих об'явах: Продам магазин з продавцями...) При чому навіть АПЛ збиткова... То кому це вигідно...питання риторичне...)
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