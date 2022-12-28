Боруссия хочет за Беллингема рекордные деньги. Ливерпуль, Реал и Сити интересуются игроком

"Боруссия" Дортмунд хочет выручить с продажи Джуда Беллингема минимум 150 миллионов евро, сообщает Bild. В случае, если удастся договориться с покупателями, это сделает его рекордной продажей для "шмелей".

Прошлый рекорд принадлежит Усману Дембеле, который ушел летом 2017-го за 140 миллионов евро.

Касаемо претендентов на Беллингема, их три: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал". Ранее сообщалось, что "Мадрид" не готов платить за хавбека больше 120 миллионов евро, хотя и сильно хочет себе англичанина.

Также сообщалось, что Беллингем сейчас, после трансфера Гакпо, главная цель "Ливерпуля".

"Все знают, что Джуд — исключительный игрок. Он провел исключительный чемпионат мира. То, что он уже умеет делать, трудно освоить. То, что он должен улучшить, легко освоить. Он действительно хороший игрок. Джуд играет так зрело, будто ему 28. Все уже знают о его навыках, но я понятия не имею, что это означает с точки зрения денег", – сказал Клопп на вопрос о Беллингеме перед матчем с "Астон Виллой" (3:1).

Портал Transfermarkt оцениваент 19-летнего полузащитника в 110 миллионов евро. Он был основным хавбеком сборной Англии на Мундиале, забив Ирану и отдав голевую передачу в матче с Сенегалом.