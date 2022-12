Не наигрался. Защитник Баварии отказался от дополнительного отдыха после ЧМ

Первенство Германии позже остальных топ-чемпионатов возобновится после Чемпионата мира. Этой ситуацией хотел воспользоваться Юлиан Нагельсманн, дав дополнительный отдых некоторым игрокам.

По данным Bild, коуч хотел, чтобы до 12-го января включительно отдыхал защитник сборной Франции Дайо Упамекано. Он больше остальных мюнхенцев был вовлечен на Мундиале.

Nagelsmann wanted to give Dayot Upamecano extra vacation till 12 January, having been the Bayern player who played the most at the World Cup. However, Upamecano wants to be with the team in Doha's training camp to build on his WC performances & establish himself even more [@BILD] pic.twitter.com/dTdhRzVMpL