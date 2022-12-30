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Не наигрался. Защитник Баварии отказался от дополнительного отдыха после ЧМ

Германия
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Намерен не терять форму

Не наигрался. Защитник Баварии отказался от дополнительного отдыха после ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первенство Германии позже остальных топ-чемпионатов возобновится после Чемпионата мира. Этой ситуацией хотел воспользоваться Юлиан Нагельсманн, дав дополнительный отдых некоторым игрокам.

По данным Bild, коуч хотел, чтобы до 12-го января включительно отдыхал защитник сборной Франции Дайо Упамекано. Он больше остальных мюнхенцев был вовлечен на Мундиале.

Однако источник передает, что центрбек отказался от данного предложения, мотивируя тем, что не хочет терять набранную форму. Уже в ближайшее время он присоединится к лагерю "Баварии" в Дохе.

На Чемпионате мира Упамекано в сумме отыграл пять матчей. Всего в этом первенстве он провел 29 матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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