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Боссы Баварии установили для себя дедлайн - 6 января. К этой дате замена Нойеру должна быть в Мюнхене

Германия
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6-го команда отправляется на сбор в Доху

Боссы Баварии установили для себя дедлайн - 6 января. К этой дате замена Нойеру должна быть в Мюнхене

Фото: Borussia Gladbach

Новина українською

Руководство "Баварии" установило для себя дедлайн по поиску замены травмированному Манцэлю Нойеру - 6 января. На данный момент Ян Зоммер - главный кандидат.

Нюбеля также не откладывают в долгий ящик. Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич ищет лучшее решение здесь и сейчас и особенно не думает о том, что будет летом.

Если голкипера удастся найти к 6 января, у нового вратаря будет 2 недели перед возобновлением сезоа в Германии, чтобы интегрироваться в команду.

Напомним, что Александр Нюбель, который выступает в пренде за "Монако" на правах аренды, готов вернуться только если ему предоставят гарантии. Он хочет играть и после возвращения Нойера в строй.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Ян Зоммер Александр Нюбель
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