Боссы Баварии установили для себя дедлайн - 6 января. К этой дате замена Нойеру должна быть в Мюнхене

Руководство "Баварии" установило для себя дедлайн по поиску замены травмированному Манцэлю Нойеру - 6 января. На данный момент Ян Зоммер - главный кандидат.

Нюбеля также не откладывают в долгий ящик. Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич ищет лучшее решение здесь и сейчас и особенно не думает о том, что будет летом.

Если голкипера удастся найти к 6 января, у нового вратаря будет 2 недели перед возобновлением сезоа в Германии, чтобы интегрироваться в команду.

Напомним, что Александр Нюбель, который выступает в пренде за "Монако" на правах аренды, готов вернуться только если ему предоставят гарантии. Он хочет играть и после возвращения Нойера в строй.

Bayern bosses have set themselves a deadline internally – Manuel Neuer's replacement should be in Munich by January 6 at the latest. On that day, the team travels to Doha for the training camp. The new goalkeeper would therefore have two weeks with the team to integrate [@BILD]