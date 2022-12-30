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Боссы Баварии установили для себя дедлайн - 6 января. К этой дате замена Нойеру должна быть в Мюнхене
6-го команда отправляется на сбор в Доху
Фото: Borussia Gladbach
Руководство "Баварии" установило для себя дедлайн по поиску замены травмированному Манцэлю Нойеру - 6 января. На данный момент Ян Зоммер - главный кандидат.
Нюбеля также не откладывают в долгий ящик. Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич ищет лучшее решение здесь и сейчас и особенно не думает о том, что будет летом.
Если голкипера удастся найти к 6 января, у нового вратаря будет 2 недели перед возобновлением сезоа в Германии, чтобы интегрироваться в команду.
Напомним, что Александр Нюбель, который выступает в пренде за "Монако" на правах аренды, готов вернуться только если ему предоставят гарантии. Он хочет играть и после возвращения Нойера в строй.
Bayern bosses have set themselves a deadline internally – Manuel Neuer's replacement should be in Munich by January 6 at the latest. On that day, the team travels to Doha for the training camp. The new goalkeeper would therefore have two weeks with the team to integrate [@BILD]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 30, 2022
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