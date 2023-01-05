Защитник сборной Нидерландов перейдет в Баварию - СМИ

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд продолжит карьеру в чемпионате Германии. Футболист станет игроком "Баварии". Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, нидерландец сегодня утром, 5 января вылетел в Германию для заключения соглашения с баварцами. 32-летний защитник пройдет медицинское обследование для перехода в мюнхенский клуб.

Последним его клубом был "Аякс", чей контракт был ранее расторгнут по обоюдному согласию. В текущем сезоне Блинд провел 19 матчей за "аяксидов" во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Ожидается, что Дэйли может стать заменой для защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса, который выбыл продолжительный отрезок времени из-за травмы, полученной на чемпионате мира-2022 в Катаре.