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Официально: Бавария подписала 32-летнего Блинда

Германия
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Теперь понятно, почему игрок разорвал контракт с "Аяксом"

Официально: Бавария подписала 32-летнего Блинда

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" объявила о подписании крайнего защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда. Контракт до конца сезона.

Ранее Дэйли разорвал контракт с "Аяксом", несмотря на то, что клуб хотел оставить защитника. Он играл в основе на протяжение сезона и показывал высокий уровень.

Блинд также сыграл в основе Нидерландов во всех матчах чемпионата мира. Только в матче с Аргентиной он не сыграл 90 минут, а был заменен на 63-й.

Блинд будет носить в "Баварии" 23-й номер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Дэйли Блинд
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