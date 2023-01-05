Официально: Бавария подписала 32-летнего Блинда

"Бавария" объявила о подписании крайнего защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда. Контракт до конца сезона.

Ранее Дэйли разорвал контракт с "Аяксом", несмотря на то, что клуб хотел оставить защитника. Он играл в основе на протяжение сезона и показывал высокий уровень.

Блинд также сыграл в основе Нидерландов во всех матчах чемпионата мира. Только в матче с Аргентиной он не сыграл 90 минут, а был заменен на 63-й.

Блинд будет носить в "Баварии" 23-й номер.