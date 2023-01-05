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Официально: Бавария подписала 32-летнего Блинда
Теперь понятно, почему игрок разорвал контракт с "Аяксом"
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" объявила о подписании крайнего защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда. Контракт до конца сезона.
Ранее Дэйли разорвал контракт с "Аяксом", несмотря на то, что клуб хотел оставить защитника. Он играл в основе на протяжение сезона и показывал высокий уровень.
Блинд также сыграл в основе Нидерландов во всех матчах чемпионата мира. Только в матче с Аргентиной он не сыграл 90 минут, а был заменен на 63-й.
Блинд будет носить в "Баварии" 23-й номер.
????️@BlindDaley: "Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der #FCBayern kann jede Trophäe gewinnen. Der Hunger nach Titeln hier war ausschlaggebend für meine Entscheidung." ????⚪️ pic.twitter.com/hhIVUQml8T— FC Bayern München (@FCBayern) January 5, 2023
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