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Йошко Гвардиол: Моим клубом мечты является Ливерпуль
Теперь дорога в "Челси" закрыта?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский защитник РБ "Лейпциг" Йошко Гвардиол ответил на вопрос, какой клуб его мечты:
“Клуб моей мечты? Это точно был бы "Ливерпуль". С детства я смотрел много их матчей с папой.
Мы тщательно исследовали каждый сезон. Это клуб, который остался в моем сердце”, – сказал Гвардиол.
Отметим, что еще летом "Челси" был в шаге от подписания хорвата. Аристократы пытаются подписать его и сейчас. Собственно, за ним следят и другие клубы Европы, однако об интересе "Ливерпуля" СМИ пока не сообщали.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 млн евро. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2027 года.
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