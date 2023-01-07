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Йошко Гвардиол: Моим клубом мечты является Ливерпуль

Германия
(1 голосов)

Теперь дорога в "Челси" закрыта?

Йошко Гвардиол: Моим клубом мечты является Ливерпуль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хорватский защитник РБ "Лейпциг" Йошко Гвардиол ответил на вопрос, какой клуб его мечты:

“Клуб моей мечты? Это точно был бы "Ливерпуль". С детства я смотрел много их матчей с папой.

Мы тщательно исследовали каждый сезон. Это клуб, который остался в моем сердце”, – сказал Гвардиол.

Отметим, что еще летом "Челси" был в шаге от подписания хорвата. Аристократы пытаются подписать его и сейчас. Собственно, за ним следят и другие клубы Европы, однако об интересе "Ливерпуля" СМИ пока не сообщали.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 млн евро. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2027 года.

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В статье: Ливерпуль Йошко Гвардиол
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Источник:
Fabrizio Romano

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