Йошко Гвардиол: Моим клубом мечты является Ливерпуль

Хорватский защитник РБ "Лейпциг" Йошко Гвардиол ответил на вопрос, какой клуб его мечты:

“Клуб моей мечты? Это точно был бы "Ливерпуль". С детства я смотрел много их матчей с папой. Мы тщательно исследовали каждый сезон. Это клуб, который остался в моем сердце”, – сказал Гвардиол.

Отметим, что еще летом "Челси" был в шаге от подписания хорвата. Аристократы пытаются подписать его и сейчас. Собственно, за ним следят и другие клубы Европы, однако об интересе "Ливерпуля" СМИ пока не сообщали.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 75 млн евро. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2027 года.