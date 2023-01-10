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Погорячился. Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии

Германия
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Полузащитник изменил свое решение

Погорячился. Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер заявил, что не собирается в ближайшее время уходить из национальной команды.

"Я был раздражен после матча с Коста-Рикой. Это был грустный момент. Потом я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я продолжу выступать на профессиональном уровне, буду всегда оставаться доступным для сборной.

Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру", – приводит слова Мюллера пресс-служба "Баварии".

Мюллер выступает за сборную Германии с 2010-го года. Вместе с Бундестим он становился чемпионом мира в 2014 году. Также он является бронзовым призером ЧМ-2020, а также Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, что сразу после вылета сборной из ЧМ-2022 Томмас Мюллер намекнул о завершении карьеры в национальной команде. Немцы не смогли выйти из группы, где их соперниками были Япония, Испания и Коста-Рика.

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В статье: Германия Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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