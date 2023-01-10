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Боруссия хочет получить за лидера сборной Англии 100 миллионов евро чистыми и ещё до 50 миллионов бонусами
Должно устроить "Реал"
Фото: MARCA
"Боруссия" Дортмунд хочет получить за трансфер полузащитника Джуда Беллингема 120-130 миллионов евро. Об этих требованиях знают в "Реале".
100 миллионов из этой суммы "Дортмунд" хочет получить гарантированно, а остальное – в виде бонусов.
Ранее собщалось, что "Реал" активно работает с Джудом и его агентами, в том числе с отцом, чтобы убедить хавбека выбрать Мадрид.
Также известно, что "Реал" все же готов отдать за хавбека больше 100 миллионов евро, но не в состоянии посоревноваться с "Ливерпулем" или "Юнайтед". Всё решит желание футболиста.
Джуд сыграл ключевую роль с сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. В этом сезоне за "Боруссию" Дортмунд он провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего англичанина в 110 миллионов евро.
????????| Dortmund want to receive a €100m fixed amount for Bellingham, with the rest coming in the form of add-ons to make the deal worth €120-150m. Real Madrid are aware of this. @Carpio_Marca tells @MadridXtra— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 10, 2023
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