  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия хочет получить за лидера сборной Англии 100 миллионов евро чистыми и ещё до 50 миллионов бонусами
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия хочет получить за лидера сборной Англии 100 миллионов евро чистыми и ещё до 50 миллионов бонусами

Германия
(1 голосов)

Должно устроить "Реал"

Боруссия хочет получить за лидера сборной Англии 100 миллионов евро чистыми и ещё до 50 миллионов бонусами

Фото: MARCA

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд хочет получить за трансфер полузащитника Джуда Беллингема 120-130 миллионов евро. Об этих требованиях знают в "Реале".

100 миллионов из этой суммы "Дортмунд" хочет получить гарантированно, а остальное – в виде бонусов.

Ранее собщалось, что "Реал" активно работает с Джудом и его агентами, в том числе с отцом, чтобы убедить хавбека выбрать Мадрид.

Также известно, что "Реал" все же готов отдать за хавбека больше 100 миллионов евро, но не в состоянии посоревноваться с "Ливерпулем" или "Юнайтед". Всё решит желание футболиста.

Джуд сыграл ключевую роль с сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. В этом сезоне за "Боруссию" Дортмунд он провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего англичанина в 110 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Погорячился. Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии
yellow-arrow
Челси нашел альтернативу Мудрику
yellow-arrow
Йошко Гвардиол: Моим клубом мечты является Ливерпуль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде