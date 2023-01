Боруссия хочет получить за лидера сборной Англии 100 миллионов евро чистыми и ещё до 50 миллионов бонусами

"Боруссия" Дортмунд хочет получить за трансфер полузащитника Джуда Беллингема 120-130 миллионов евро. Об этих требованиях знают в "Реале".

100 миллионов из этой суммы "Дортмунд" хочет получить гарантированно, а остальное – в виде бонусов.

Ранее собщалось, что "Реал" активно работает с Джудом и его агентами, в том числе с отцом, чтобы убедить хавбека выбрать Мадрид.

Также известно, что "Реал" все же готов отдать за хавбека больше 100 миллионов евро, но не в состоянии посоревноваться с "Ливерпулем" или "Юнайтед". Всё решит желание футболиста.

Джуд сыграл ключевую роль с сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. В этом сезоне за "Боруссию" Дортмунд он провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего англичанина в 110 миллионов евро.

