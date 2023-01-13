Бавария хочет подписать голкипера Порту – Кошту. Придется выплатить огромные отступные

"Бавария" хочет подписать голкипера "Порту" Диогу Кошту, сообщает журналист CNN Бруну Андраде. У португальского вратаря контракт до 2027-го, а отступные составляют 75 миллионов евро.

В клубе хотят оформить трансфер уже в январе, но и готовы подождать до лета, если удастся сделать менее дорогостоящее подписание на позицию вратаря.

Ранее сообщалось, что "Бавария" почти завершила трансфер Яна Зоммера, но игрок пока остается в "Боруссии" Менхенгладбах. Алесандер Нюбель требует гарантий от клуба, что будет играть в основе и после возвращения Мануэля Нойера.

Напомним, что Нойер сломал ногу в отспуске после вылета немцев из чемпионата мира в Катаре. Капитан "Баварии" пропустит остаток сезона.