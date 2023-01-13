Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария хочет подписать голкипера Порту – Кошту. Придется выплатить огромные отступные
В клубе готовы подождать до лета
Фото: twitter.com/FCPorto
"Бавария" хочет подписать голкипера "Порту" Диогу Кошту, сообщает журналист CNN Бруну Андраде. У португальского вратаря контракт до 2027-го, а отступные составляют 75 миллионов евро.
В клубе хотят оформить трансфер уже в январе, но и готовы подождать до лета, если удастся сделать менее дорогостоящее подписание на позицию вратаря.
Ранее сообщалось, что "Бавария" почти завершила трансфер Яна Зоммера, но игрок пока остается в "Боруссии" Менхенгладбах. Алесандер Нюбель требует гарантий от клуба, что будет играть в основе и после возвращения Мануэля Нойера.
Напомним, что Нойер сломал ногу в отспуске после вылета немцев из чемпионата мира в Катаре. Капитан "Баварии" пропустит остаток сезона.
Bayern de Munique está decidido a contratar um guarda-redes - quer para janeiro, mas, a depender do reforço, aceita esperar até junho. O português Diogo Costa é um dos nomes mais bem avaliados pelos alemães. Tem contrato até 2027 com o FC Porto e uma cláusula de rescisão de 75M€— Bruno Andrade (@brunoandrd) January 12, 2023
Популярное сейчас
- Украина сохраняет теоретические шансы на сезон 2023/24 заявить три команды в Лигу чемпионов
- Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту
- Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины
- Погорячился. Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО