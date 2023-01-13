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Форварда Боруссии Д подозревают в махинации с возрастом. От трансфера отказались Челси и Ньюкасл
Мукоко не впервые попал под подозрение
"Челси" и "Ньюкасл" вышли из переговоров по нападающему "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко из-за возможных махинаций с возрастом немца, сообщает Bild со ссылкой на Daily Mail. Форварду может быть не 18, а 24 года.
Тем не менее, английские журналисты не предоставили доказательств махинации.
Споры о возрасте Мукоко были ещё в 2017-м. Тогда всплыло свидетельство о рождении на имя Юссуфа Момаду, в котором указан 2000-й, а не 2004-й год рождения. Считается, что документ журналистам отправил отчим футболиста, но подтверждений подлинности документа нет.
История закончилась тем, что районное отделение Гамбурга официально подтвердило журналистам датурождения Мукоко: 20 ноября 2004-го.
"Челси" и "Ньюкасл" предлагали солидные контракты восходящей звезде Бундеслиги, но Мукоко хочет остаться в "Боруссии" и ведет переговоры о продлении контракта.
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