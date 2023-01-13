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Аллер сделал хет-трик за 7 минут во втором матче за Дортмунд после возвращения. Он перенес курс химиотерапии и две операции

Германия
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В первом матче Аллер не отметился голевыми действиями

Аллер сделал хет-трик за 7 минут во втором матче за Дортмунд после возвращения. Он перенес курс химиотерапии и две операции

Фото: twitter.com/BlackYellow

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Себастьен Аллер вышел на замену на 64-й минуте товарищеского матча с "Базелем" (6:0). За семь минут он забил 3 гола.

Это второй выход Аллера на поле после длительной реабилитации. В июле у нападающего, практически сразу после перехода из "Аякса", диагностировали злокачественную опухоль яичка, он прошел курс химиотерапии и перенес две операции. К тренировкам ивуариец вернулся только в январе.

Он выходил на замену в матче с "Фортуной" (5:1) 10-го января, но не отличился результативными действиями.

Аллер ещё не дебютировал в официальных встречах за "Дортмунд". Ивуарийцу предоставится такая возможность в матче Бундеслиги 22-го января против "Аугсбурга".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Базель Себастьен Аллер
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