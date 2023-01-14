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Нагельсманн: Безусловно, нам нужен голкипер, не может быть и речи об этом

Германия
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Коуч хочет подписать нового вратаря уже зимой

Нагельсманн: Безусловно, нам нужен голкипер, не может быть и речи об этом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман жёстко высказался о ситуации с голкиперами мюнхенцев после травмы основного вратаря команды Мануэля Нойера:

"Все знают нашу ситуацию с вратарями. Нам, безусловно, нужен голкипер, не может быть и речи об обратном. Если наши оставшиеся вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать?

Тогда бы очень молодому вратарю, который провёл сегодня свой первый матч за нас, пришлось бы играть в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Тогда бы все начали говорить мне: "Ты что, пьян? Почему бы тебе не подписать вратаря?"

Мы должны найти решение. Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль. Мы знаем, на что он способен, Улле знает, на что он способен. Мы уже доверяли ему место в воротах в первой части сезона, когда Нойер получил травму. Я не заигрывал третьего вратаря, играл Ульрайх.

Улле знает, что мы должны работать над сложившейся ситуацией. Это наша общая работа — делать то, что нужно для клуба", - сказал тренер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Sport1.de

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