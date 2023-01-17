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Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем

Германия
(1 голосов)

Полузащитник останется в клубе до 2025-го

Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" объявила о продлении контракта с 17-летним полузащитником Арийоном Ибрагимович. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го.

Ибрагимович присоединился к "Баварии" в 13 лет, перейдя из "Нюрнберга". Арийон провел 48 матчей за U17 и U19, забив 25 голов.

"Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в "Баварии", – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне Арийон сыграл за "Баварию" 16 матчей в Бундеслиге U19, Юношеской Лиге УЕФА и региональном чемпионате Баварии. Он забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
17.01.2023 в 19:04
есть только один Ибрагимовичь, а это шо за кловн?
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