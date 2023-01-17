Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем

"Бавария" объявила о продлении контракта с 17-летним полузащитником Арийоном Ибрагимович. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го.

Ибрагимович присоединился к "Баварии" в 13 лет, перейдя из "Нюрнберга". Арийон провел 48 матчей за U17 и U19, забив 25 голов.

"Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в "Баварии", – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне Арийон сыграл за "Баварию" 16 матчей в Бундеслиге U19, Юношеской Лиге УЕФА и региональном чемпионате Баварии. Он забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.