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Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем
Полузащитник останется в клубе до 2025-го
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" объявила о продлении контракта с 17-летним полузащитником Арийоном Ибрагимович. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го.
Ибрагимович присоединился к "Баварии" в 13 лет, перейдя из "Нюрнберга". Арийон провел 48 матчей за U17 и U19, забив 25 голов.
"Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в "Баварии", – сказал Ибрагимович.
В этом сезоне Арийон сыграл за "Баварию" 16 матчей в Бундеслиге U19, Юношеской Лиге УЕФА и региональном чемпионате Баварии. Он забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
✍️ #FCBayern verlängert mit Arijon #Ibrahimović. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) January 17, 2023
???? https://t.co/rbKxb0jf0p#MiaSanMia pic.twitter.com/7P1qYuka8Z
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