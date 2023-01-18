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Бавария договорилась с Гладбахом по трансферу Зоммера

Германия
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Эпопея вокруг голкипера мюнхенцев, похоже, подходит к завершению

Бавария договорилась с Гладбахом по трансферу Зоммера

Новина українською

"Бавария" завершила переговоры по трансферу голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера, сообщает Флориан Плеттенберг. "Мюнхен" заплатит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов.

Зоммер уже отправился в Мюнхен чтобы пройти медосмотр. Ранее голкипер уже договорился с "Баварией" о контракте.

Сообщалось, что голкипер подпишет контрак до лета 2025-го.

"Бавария" искала голкипера, чтобы заменить Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона из-за перелома ноги на отдыхе в горах. Он отправился в отпуск после вылета сборной Германии с чемпионата мира.

Зоммер в этом сезоне сыграл с "Менхенгладбах" 11 матчей, из которых четыре отстоял "на ноль". Со сборной Швейцарии на чемпионате мира он вылетел в 1/8 от сборной Португалии (1:6). До этого на турнире он оставил свои ворота сухими в матче с Камеруном (1:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер
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