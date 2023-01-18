Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария договорилась с Гладбахом по трансферу Зоммера
Эпопея вокруг голкипера мюнхенцев, похоже, подходит к завершению
"Бавария" завершила переговоры по трансферу голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера, сообщает Флориан Плеттенберг. "Мюнхен" заплатит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов.
Зоммер уже отправился в Мюнхен чтобы пройти медосмотр. Ранее голкипер уже договорился с "Баварией" о контракте.
Сообщалось, что голкипер подпишет контрак до лета 2025-го.
"Бавария" искала голкипера, чтобы заменить Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона из-за перелома ноги на отдыхе в горах. Он отправился в отпуск после вылета сборной Германии с чемпионата мира.
Зоммер в этом сезоне сыграл с "Менхенгладбах" 11 матчей, из которых четыре отстоял "на ноль". Со сборной Швейцарии на чемпионате мира он вылетел в 1/8 от сборной Португалии (1:6). До этого на турнире он оставил свои ворота сухими в матче с Камеруном (1:0).
❗️❗️❗️News BREAK #Sommer: TOTAL AGREEMENT between Bayern & Gladbach as per @Blick_Sport and confirmed ✅ Sommer is on his way to Munich. Medical tonight. Transfer fee 8+1,5 (!!!) @westsven @Sky_Torben @Sky_Marc @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/KY8zJh5m9H— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 18, 2023
Популярное сейчас
- Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
- Россия отказывается вести переговоры с Украиной, апеллирует к Западу
- Собуцкий: Павелко – преступник, не думаю, что он выйдет сухим из воды
- Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО