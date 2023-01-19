Официально: Бавария подписала Яна Зоммера

"Бавария" объявила о подписании голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера. Как и сообщалось ранее, стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Ранее стало известно, что "Бавария" заплатила "Гладбаху" 8 миллионов евро. Ещё 1.5 миллиона - бонусы, которые зависят от победы "мюнхенцев" в Лиге чемпионов.

Напомним, что в декабре, после вылета сборной Германии с чемпионата мира, Мануэль Нойер в отпуске сломал ногу. "Бавария" рассматривала возвращение из аренды в "Монако" Александра Нюбеля, но игрок просил гарантии игрового времени, после возвращения Ману.