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Официально: Бавария подписала Яна Зоммера

Германия
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В следующем сезоне швейцарцу придется бороться с Нойером за место в составе

Официально: Бавария подписала Яна Зоммера

Фото: Borussia Gladbach

Новина українською

"Бавария" объявила о подписании голкипера "Боруссии" Менхенгладбах Яна Зоммера. Как и сообщалось ранее, стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Ранее стало известно, что "Бавария" заплатила "Гладбаху" 8 миллионов евро. Ещё 1.5 миллиона - бонусы, которые зависят от победы "мюнхенцев" в Лиге чемпионов.

Напомним, что в декабре, после вылета сборной Германии с чемпионата мира, Мануэль Нойер в отпуске сломал ногу. "Бавария" рассматривала возвращение из аренды в "Монако" Александра Нюбеля, но игрок просил гарантии игрового времени, после возвращения Ману.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер
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