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Мукоко продлит контракт с Боруссией на этой неделе
Эпопея окончена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Юсуффа Мукоко окончательно принял решение продлить контракт с "Боруссией" Дортмунд, сообщает Bild. Он будет получать 6 миллионов евро в год.
Также молодой немец получит 10 миллионов евро подписного бонуса.
Английские клубы предлагали больше, например: "Челси" и "Ньюкасл" готовили 30 миллионов евро подписного бонуса и 10 миллионов евро зарплаты в год чистыми. 18-летний нападающий посчитал, что для его развития будет лучше остаться в "Боруссии" Дортмунд.
В этом сезоне Мукоко провел за "Боруссию" Д 22 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро.
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