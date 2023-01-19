Мукоко продлит контракт с Боруссией на этой неделе

Юсуффа Мукоко окончательно принял решение продлить контракт с "Боруссией" Дортмунд, сообщает Bild. Он будет получать 6 миллионов евро в год.

Также молодой немец получит 10 миллионов евро подписного бонуса.

Английские клубы предлагали больше, например: "Челси" и "Ньюкасл" готовили 30 миллионов евро подписного бонуса и 10 миллионов евро зарплаты в год чистыми. 18-летний нападающий посчитал, что для его развития будет лучше остаться в "Боруссии" Дортмунд.

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В этом сезоне Мукоко провел за "Боруссию" Д 22 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро.