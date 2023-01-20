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Сегодня возобновляется немецкая Бундеслига
Кто остановит Баварию?
фото - Getty Images
После более чем двухмесячного перерыва возобновляется чемпионат Германии по футболу. В пятницу, 20 января, 16-й тур начнется матчем главных фаворитов сезона - "Лейпциг" примет "Баварию".
Пока лидирует "Бавария", которая имеет в своем активе 34 очка. Отметим, что мюнхенцы не отдают салатницу с 2013 года, в общей сложности они уже 32 раза становились чемпионами страны. На втором месте неожиданно оказался "Фрайбург" – 30 баллов, "Лейпциг" замыкает лидирующую тройку с 28 баллами. В зоне вылета находятся "Бохум" и "Шальке".
Заметим, что после того, как Бундеслигу покинули Левандовский и Холанд, трудно спрогнозировать, кто станет лучшим бомбардиром. Пока лидирует Нкунку из "Лейпцига" с 12 голами, по 10 у Тюрама из "Боруссии" М и Фюлькруга из "Вердера". 19-летний Джамал Мусиала из "Баварии" лидирует по показателю гол+пас – у него 9 точных ударов и 6 результативных передач.
Напомним, что в Украине правами на трансляцию матчей немецкой Бундеслиги владеет канал Setanta Sports. Все поединки чемпионата доступны в приложении, некоторые матчи транслируются на каналах Setanta Sports, присутствующих на других ОТТ-платформах.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|15
|10
|4
|1
|49-13
|+36
|34
|2
|"Фрайбург"
|15
|9
|3
|3
|25-17
|+8
|30
|3
|"РБ Лейпциг"
|15
|8
|4
|3
|30-21
|+9
|28
|4
|"Айнтрахт"
|15
|8
|3
|4
|32-24
|+8
|27
|5
|"Унион"
|15
|8
|3
|4
|24-20
|+4
|27
|6
|"Боруссия" Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|+4
|25
|7
|"Вольфсбург"
|15
|6
|5
|4
|24-20
|+4
|23
|8
|"Боруссия" М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|+4
|22
|9
|"Вердер"
|15
|6
|3
|6
|25-27
|-2
|21
|10
|"Майнц"
|15
|5
|4
|6
|19-24
|-5
|19
|11
|"Хоффенхайм"
|15
|5
|3
|7
|22-22
|0
|18
|12
|"Байер"
|15
|5
|3
|7
|25-26
|-1
|18
|13
|"Кёльн"
|15
|4
|5
|6
|21-29
|-8
|17
|14
|"Аугсбург"
|15
|4
|3
|8
|18-26
|-8
|15
|15
|"Герта"
|15
|3
|5
|7
|19-22
|-3
|14
|16
|"Штутгарт"
|15
|3
|5
|7
|18-27
|-9
|14
|17
|"Бохум"
|15
|4
|1
|10
|14-36
|-22
|13
|18
|"Шальке"
|15
|2
|3
|10
|13-32
|-19
|9
Расписание 16-го тура
20 января
- "Лейпциг" – "Бавария". 21:30
21 января
- "Бохум" – "Герта". 16:30
- "Айнтрахт" - "Шальке". 16:30
- "Штутгарт" - "Майнц". 16:30
- "Унион" – "Хоффенхайм". 16:30
- "Вольфсбург" - "Фрайбург". 16:30
- "Кельн" – "Вердер". 19:30
22 января
- "Боруссия" Б - "Аугсбург". 16:30
- "Боруссия" М - "Байер". 18:30
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