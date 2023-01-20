Сегодня возобновляется немецкая Бундеслига

После более чем двухмесячного перерыва возобновляется чемпионат Германии по футболу. В пятницу, 20 января, 16-й тур начнется матчем главных фаворитов сезона - "Лейпциг" примет "Баварию".

Пока лидирует "Бавария", которая имеет в своем активе 34 очка. Отметим, что мюнхенцы не отдают салатницу с 2013 года, в общей сложности они уже 32 раза становились чемпионами страны. На втором месте неожиданно оказался "Фрайбург" – 30 баллов, "Лейпциг" замыкает лидирующую тройку с 28 баллами. В зоне вылета находятся "Бохум" и "Шальке".

Заметим, что после того, как Бундеслигу покинули Левандовский и Холанд, трудно спрогнозировать, кто станет лучшим бомбардиром. Пока лидирует Нкунку из "Лейпцига" с 12 голами, по 10 у Тюрама из "Боруссии" М и Фюлькруга из "Вердера". 19-летний Джамал Мусиала из "Баварии" лидирует по показателю гол+пас – у него 9 точных ударов и 6 результативных передач.

Напомним, что в Украине правами на трансляцию матчей немецкой Бундеслиги владеет канал Setanta Sports. Все поединки чемпионата доступны в приложении, некоторые матчи транслируются на каналах Setanta Sports, присутствующих на других ОТТ-платформах.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 15 10 4 1 49-13 +36 34 2 "Фрайбург" 15 9 3 3 25-17 +8 30 3 "РБ Лейпциг" 15 8 4 3 30-21 +9 28 4 "Айнтрахт" 15 8 3 4 32-24 +8 27 5 "Унион" 15 8 3 4 24-20 +4 27 6 "Боруссия" Д 15 8 1 6 25-21 +4 25 7 "Вольфсбург" 15 6 5 4 24-20 +4 23 8 "Боруссия" М 15 6 4 5 28-24 +4 22 9 "Вердер" 15 6 3 6 25-27 -2 21 10 "Майнц" 15 5 4 6 19-24 -5 19 11 "Хоффенхайм" 15 5 3 7 22-22 0 18 12 "Байер" 15 5 3 7 25-26 -1 18 13 "Кёльн" 15 4 5 6 21-29 -8 17 14 "Аугсбург" 15 4 3 8 18-26 -8 15 15 "Герта" 15 3 5 7 19-22 -3 14 16 "Штутгарт" 15 3 5 7 18-27 -9 14 17 "Бохум" 15 4 1 10 14-36 -22 13 18 "Шальке" 15 2 3 10 13-32 -19 9

Расписание 16-го тура

20 января

"Лейпциг" – "Бавария". 21:30

21 января

"Бохум" – "Герта". 16:30

"Айнтрахт" - "Шальке". 16:30

"Штутгарт" - "Майнц". 16:30

"Унион" – "Хоффенхайм". 16:30

"Вольфсбург" - "Фрайбург". 16:30

"Кельн" – "Вердер". 19:30

22 января