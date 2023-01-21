  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария побила 35-летний рекорд по скорости результативности. Чупо-Мотинг тоже установил достижение
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария побила 35-летний рекорд по скорости результативности. Чупо-Мотинг тоже установил достижение

Германия
(1 голосов)

Совсем чуть-чуть не стало до абсолютного рекорда

Бавария побила 35-летний рекорд по скорости результативности. Чупо-Мотинг тоже установил достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 16-го тура Бундеслиги РБ "Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией". Единственный гол мюнхенцев в этом поединке позволил обновить или установить некоторые достижения.

Для "Баварии" этот мяч стал 50-м в текущем сезоне. Лишь однажды в истории "пивовары" быстрее достигали этой отметки: в сезоне 1976-1977 гг. команде понадобилось 15 матчей.

Кроме этого еще и нападающий Эрик-Максим Чупо-Мотинг установил собственное достижение. Он впервые в своей карьере забил 12 голов за сезон во всех турнирах. Семь мячей у него было в Бундеслиге, три в Лиге чемпионов и два в Кубке Германии.

Благодаря ничьей против Лейпцига подопечные Нагельсманна немного оторвались от второго “Фрайбурга” – теперь между командами пять зачетных баллов разницы. Однако у "пивоваров" на одно очко больше.

По теме
yellow-arrow
Зоммер - о дебюте за Баварию: Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают
yellow-arrow
РБ Лейпциг – Бавария 1:1. Нагельсманна тепло не встретили
yellow-arrow
Вольфсбург – Фрайбург. Прогноз матча Бундеслиги на 21.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде