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Бавария побила 35-летний рекорд по скорости результативности. Чупо-Мотинг тоже установил достижение
Совсем чуть-чуть не стало до абсолютного рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 16-го тура Бундеслиги РБ "Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией". Единственный гол мюнхенцев в этом поединке позволил обновить или установить некоторые достижения.
Для "Баварии" этот мяч стал 50-м в текущем сезоне. Лишь однажды в истории "пивовары" быстрее достигали этой отметки: в сезоне 1976-1977 гг. команде понадобилось 15 матчей.
50 – FC Bayern have reached 50 goals in just their 16th #Bundesliga match this season - only Bayern themselves have managed to score 50 goals in fewer games in a BL season (1976-77, 15th match). Jubilee. #RBLFCB pic.twitter.com/KEOGyPMU7W— OptaFranz (@OptaFranz) January 20, 2023
Кроме этого еще и нападающий Эрик-Максим Чупо-Мотинг установил собственное достижение. Он впервые в своей карьере забил 12 голов за сезон во всех турнирах. Семь мячей у него было в Бундеслиге, три в Лиге чемпионов и два в Кубке Германии.
Благодаря ничьей против Лейпцига подопечные Нагельсманна немного оторвались от второго “Фрайбурга” – теперь между командами пять зачетных баллов разницы. Однако у "пивоваров" на одно очко больше.
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