Во вчерашнем поединке 16-го тура Бундеслиги РБ "Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией". Единственный гол мюнхенцев в этом поединке позволил обновить или установить некоторые достижения.

Для "Баварии" этот мяч стал 50-м в текущем сезоне. Лишь однажды в истории "пивовары" быстрее достигали этой отметки: в сезоне 1976-1977 гг. команде понадобилось 15 матчей.

