Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсман - о матче против Лейпцига: Наша команда столкнулась с проблемами в нападении
Тренер "Баварии" не доволен реализацией голевых моментов
Getty Images / Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с РБ "Лейпциг" рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги, который стал первым после зимней паузы.
Наставник "красных" Юлиан Нагельсман подвел итоги ничейного поединка, рассказав, почему его команде не удалось добыть победу:
"Моментами все было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч", - приводит слова коуча официальный сайт "Баварии".
Также, наставник посетовал на слабую игру своей команды в атакующей линии, заявив, что "нужно улучшить реализацию":
"Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями", - добавил Юлиан Нагельсман.
Вашему вниманию
Популярное сейчас
- Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая
- Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага
- С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января
- Официально: Бавария подписала Яна Зоммера
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
Новости по теме
- 23:32 Зарубежные РБ Лейпциг – Бавария 1:1. Нагельсманна тепло не встретили
- 12:00 Зарубежные Бавария выдала худшую серию за 20 лет. Но рискует ли Нагельманн пойти по пути Тухеля и Тедеско?
- 21:48 Зарубежные Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде