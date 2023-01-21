Нагельсман - о матче против Лейпцига: Наша команда столкнулась с проблемами в нападении

Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с РБ "Лейпциг" рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги, который стал первым после зимней паузы.

Наставник "красных" Юлиан Нагельсман подвел итоги ничейного поединка, рассказав, почему его команде не удалось добыть победу:

"Моментами все было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч", - приводит слова коуча официальный сайт "Баварии".

Также, наставник посетовал на слабую игру своей команды в атакующей линии, заявив, что "нужно улучшить реализацию":

"Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями", - добавил Юлиан Нагельсман.