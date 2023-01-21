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Молодой талант Боруссии Д решил продлить контракт с клубом

Германия
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Слухи о переходе в другие команды уже неактуальны

Молодой талант Боруссии Д решил продлить контракт с клубом

Фото: BVB Buzz

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18-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко все же решил продлить контракт с немецким клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между сторонами будет подписано сегодня, 21 января. Официально "шмели" сообщат об этом чуть позже.

Контракт будет заключен сроком до 2026 года. Текущее соглашение завершалось следующим летом.

Мукоко присоединился к академии "Боруссии" Д еще в 11-летнем возрасте – в 2016-м. Он прошел через несколько юношеских команд "шмелей", а за первую команду дебютировал 21 ноября 2020 года, как только ему исполнилось 16 лет. В общей сложности на его счету 11 голов и восемь ассистов в 59 матчах на профессиональном уровне.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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Источник:
Fabrizio Romano

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