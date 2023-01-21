Бундеслига. Громкое заявление Вольфсбурга, камбек Униона и эффективный Айнтрахт

Бундеслига, 16-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Фрайбург 6:0

Голы: Виммер 1, Винд 28, 37, Герхардт 55, Баку 80, Вальдшмидт 90+4 (п)

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Борнаув, ван де Вен, Отавио (Лакруа, 71) – Ф. Нмеча (Сванберг, 71), Арнольд, Герхардт – Виммер (Вальдшмидт, 79), Винд (Мармуш, 68), Камински (Паредес, 68)

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Гульде (Линхарт, 57), Гюнтер – Эггештайн (Кейтель, 90), Хефлер – Доан, Кьере (Вайсхаупт, 71), Чон (Хелер, 57) – Грегорич (Петерсен, 71)

"Вольфсбург" классно провёл концовку сезона до Чемпионата мира, не проигрывая с середины сентября. Но мало кто мог подумать, что на рестарт кампании парни Нико Ковача выйдут в такой шикарной форме. Не успел сонный "Фрайбург" выйти из зимней спячки, как получил гол от Патрика Виммера уже на первой минуте. На этом австриец не остановился, и спустя полчаса ассистировал Винду, а затем Йонас забил ещё один до перерыва.

После перерыва побоище продолжили Герхардт, Баку и Вальдмидт. Волки зимой всегда объединяются в стаи, чтобы было проще охотиться. Такого единения от "Вольфсбурга" мало кто ожидал. Особенно те, кто видели их игру на старте сезона. Но Нику Ковачу кажется удалось наладить ситуацию не только на поле, но и за его пределами. Такой "Вольфсбург" может запросто бороться за Лигу Чемпионов. И после этой победы их от четвёртого места отделяют всего 4 очка – на желанной позиции расположилась их сегодняшняя жертва.

Берлин, ан дер альтен Ферстерей

Унион – Хоффенхайм 3:1

Голы: Дуки 73, 89, Левелинг 90+6 – Бебу 43

"Унион" отчаянно ждал зимнего перерыва, смазав невероятный старт кампании провалом в ноябре. И в новом году мы увидели старый добрый "Унион" образца лета-ранней осени. Не испортил берлинцам праздник даже гол Бебу под конец первого тайма.

Поведя в счёте, "Хоффенхайм" наглухо закрылся после перерыва, и получил заслуженную порку. "Унион" набил 16:3 по ударам во втором тайме, и в конце концов дожал гостей. Сработали стандарты. В последние 20 минут Данило Дуки дважды забил после подач Триммеля с угловых. В компенсированное время "Хоффе" добил Левелинг на контратаке. 3:1.

"Айнтрахт" проявил невероятную эффективность, не по делу разгромил "Шальке" в домашнем матче. Линдстрём открыл счёт в дебюте, классно разобравшись с защитником на контратаке. После этого Гельзенкирхен больше часа терзал ворота Траппа, но со своих 1.76 ожидаемых голов ничего не выжали. "Орлы" же добили соперника в последние 10 минут усилиями Борре. На счету Рафы гол и ассист на Буту.

В других матчах "Бохум" уверенно разобрался с "Гертой". По итогам тура "Бохум" поменялся со столичной командой местами – теперь именно "Герта" обитает в зоне вылета. Единственная ничья игрового дня случилась на "Мерседес-Бенц Арене", где "Штутгарт" не сумел реализовать свой игровой перевес в матче с "Майнцем".

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Шальке 3:0

Голы: Линдстрём 22, Борре 84, Бута 90+1

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Герта 3:1

Голы: Хофман 22, 56, Шлоттербек 44 – Сердар 87

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Майнц 1:1

Голы: Гирасси 36 – Ингвартсен 40 (п)