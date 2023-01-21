Челси и Манчестер Юнайтед подождут. Мукоко подписал новый контракт с Боруссией

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко продлил контракт с немецким клубом.

Известно, что новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. При этом финансовые подробности нового соглашения пока не публикуются.

"Юссуфа — исключительный игрок, которого мы сами воспитали и в котором мы по-прежнему видим огромный потенциал для развития. Так что я рад, что мы смогли убедить Юссуфа перед началом второй половины сезона, которая так важна для нас, что у него самые лучшие перспективы что его путь здесь ещё далёк от завершения", - сказал спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель.