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Челси и Манчестер Юнайтед подождут. Мукоко подписал новый контракт с Боруссией

Германия
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Нападающий останется в Дортмунде еще на три с половиной года

Челси и Манчестер Юнайтед подождут. Мукоко подписал новый контракт с Боруссией

bvb.de

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко продлил контракт с немецким клубом.

Известно, что новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. При этом финансовые подробности нового соглашения пока не публикуются.

"Юссуфа — исключительный игрок, которого мы сами воспитали и в котором мы по-прежнему видим огромный потенциал для развития. Так что я рад, что мы смогли убедить Юссуфа перед началом второй половины сезона, которая так важна для нас, что у него самые лучшие перспективы что его путь здесь ещё далёк от завершения", - сказал спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель.

Напомним, ранее игроком интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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