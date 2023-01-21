Бундеслига, 16-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Вердер 7:1

Голы: Майна 9, Тиггес 15, 21, Скири 30, 54, Хусейнбашич 36, Фридль 76 (аг) – Фюллькруг 38

Карнавальная атмосфера сегодня царила не только в Вольфсбурге, где хозяева растерзали на куски несчастный "Фрайбрург" со счётом 6:0. Ещё веселее было на Рейн Энерги, где "козлы" оказались если не агрессивнее, то как минимум голоднее "волков". И просто опозорили несчастный "Вердер".

Тон поединку был задан уже в дебютные 15 минут, за которые бременцы на ровном месте привезли себе два гола. Мяч Майны был комичен до предела. "Вердер" побежал забивать на угловом всей командой, и получил в ответ. Пока 4 Бременца в панике набросились на Скири, Майна оказался свободен на правом краю штрафной, и открыл счёт в игре. Гол Тиггеса был ещё более "дешёвым". "Вердер" буквально отдал мяч сопернику на своей трети, позволив Тиггесу растрелять Павленку.

Бедолага Павленка так не доверял своей защите в этой матче, что побежал страховать линию обороны далеко за пределами ворот, в итоге получив от того же Тиггеса из центрального круга. Павленка драматично падал на шпагат при двух следующих взятиях ворот, но это никак не уберегло его ворота от попаданий Скири и Хусейнбашича.

После перерыва "Кёльн" немного успокоился, но "Вердер" вынуждал их забивать ещё своей бездарной игрой в обороне. Скири забил красивый гол ножницами. Но за ним скрывался неспешный забег тунисца с центрального круга, который так и остался незамеченной целью для бременских ПВО. Напоследок Фридлю так надоело смотреть на голы соперника, что он самостоятельно срезал мяч в ворота Павленки. Страх и ужас. 7:1.

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Скири (Лемперле, 67), Мартель – Хусейнбашич (Олесен, 59), Кайнц (Любичич, 59) – Тиггес (Зельке, 59), Майна (Диль, 81)

Вердер: Павленка – Штарк (Пипер, 60), Велькович, Фридль – Вайзер, Юнг (Бьюканан, 86), Гросс (Шмидт, 46), Биттенкурт (Стаге, 64), Груев – Фюллькруг, Дукш (Динкчи, 46)