Унион объявил о подписании Юрановича из Селтика

Немецкий "Унион" из Берлина осуществил первый трансфер в зимнее трансферное окно, подписав защитника сборной Хорватии Хосипа Юрановича. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Хорват переехал в Бундеслигу из шотландского "Селтика" за который отыграл в 16-ти матчах нынешнего сезона во всех турнирах. Сумма трансфера - 8.5 миллионов евро, футболист подписал с немецким клубом долгосрочный контракт.

Dobar dan, Josip ???????????? pic.twitter.com/ccm2wUweji — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 22, 2023

"Переход в "Унион" осуществил мою мечту о возможности играть в одной из лучших футбольных лиг мира. Бундеслига интенсивная и жесткая, что соответствует моей игре. Я с нетерпением жду возможности скоро выступить перед болельщиками. В Берлине я хочу совершенствоваться ещё больше и сделать следующий шаг в своей карьере", - сказал Юранович в комментарии клубним журналистам.

Стоит отметить, после 16 сыгранных туров "Унион" занимает третье место в немецкой Бундеслиге, имея в своем активе 30 очков.