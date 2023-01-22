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Унион объявил о подписании Юрановича из Селтика
Хорватский защитник продолжит карьеру в Бундеслиге
Фото: FC Union Berlin
Немецкий "Унион" из Берлина осуществил первый трансфер в зимнее трансферное окно, подписав защитника сборной Хорватии Хосипа Юрановича. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Хорват переехал в Бундеслигу из шотландского "Селтика" за который отыграл в 16-ти матчах нынешнего сезона во всех турнирах. Сумма трансфера - 8.5 миллионов евро, футболист подписал с немецким клубом долгосрочный контракт.
Dobar dan, Josip ???????????? pic.twitter.com/ccm2wUweji— 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 22, 2023
"Переход в "Унион" осуществил мою мечту о возможности играть в одной из лучших футбольных лиг мира. Бундеслига интенсивная и жесткая, что соответствует моей игре. Я с нетерпением жду возможности скоро выступить перед болельщиками. В Берлине я хочу совершенствоваться ещё больше и сделать следующий шаг в своей карьере", - сказал Юранович в комментарии клубним журналистам.
Стоит отметить, после 16 сыгранных туров "Унион" занимает третье место в немецкой Бундеслиге, имея в своем активе 30 очков.
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