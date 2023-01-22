Бундеслига, 16-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Аугсбург 4:3

Голы: Беллингем 29, Шлоттербек 42, Байно-Гиттенс 75, Рейна 78 – Майер 40, Демирович 45+1, Чолина 76

"Боруссия" выдала эпичный боевик в игре с "Аугсбургом". Для Дортмунда перестрелка с 7 голами закончилась хэппи-эндом в виде трёх очков, приправленных трепетом от появления новых лиц в команде – поборовшего рак Себастьяна Аллера, нового норвежского героя "Сигнал Идуны Парк" Юлиана Рюэрсона, а также первым голом в Бундеслиге от "Санчо №2" Джейми Байно-Гиттенса. Но за всей этой зрелищностью и пафосным сюжетом скрывалась вся та же идейная пустота, что и до зимнего перерыва.

Всё то обилие ошибок, которые совершила "Боруссия" в сегодняшнем матче, мы уже многократно видели на протяжении всего сезона. Разве что разрушенная Рюэрсоном офсайдная ловушка в эпизоде со вторым голом выглядела "свежо" – но не будем слишком строгими к новичку, игравшему в самой низкой обороне Бундеслиги во время выступлений за "Унион".

Проблемы с билд-апом (два гола "Аугсбурга" забил после неточных пасов Шлоттербека у своих ворот), отсутствие приличного разрушителя (Озджан проиграл ключевую дуэль в двух голевых эпизодах) и ментальная незрелость команды (дважды пропустили сразу после того, как вышли вперёд). В атаке тоже всё далеко не супер – зависимость от Беллингема во всех фазах игры, хрупкая позиционная структура (любая потеря на чужой половине оборачивается контрвыпадом).

Все эти систематические проблемы бьются одними и теми же козырями – безграничным талантом Беллингема, неплохими стандартами и своевременными заменами Терзича. 40-летний тренер в очередной раз как надо зарядил молодых, получив с лавки по голу от Байно-Гиттенса и Рейны. Но даже эти мячи – это сугубо об индивидуальном таланте. Байно-Гиттенс совершил шикарный индивидуальный проход в стиле Роббена, Рейна исполнил технически совершенный удар слёту. Но цельного футбола мы так и не увидели.

У Эдина Терзича осталось меньше месяца до старта плей-офф Лиги Чемпионов. Удивительным образом его команда выглядит не менее неорганизованной, чем их будущий соперник в лице "Челси". И кого-кого, а лондонцев им превосходством в индивидуальном таланте не перебить. На данный момент Терзич не выглядит тренером, способным наладить командную игру. Может закрыться в автобусе, может подчеркнуть гений нового Холланда/Беллингема перед крупной продажей, может настроить тинейджера на бой. Но на этом всё. И кажется, боссов Дортмунда это полностью устраивает. Другое дело, что кроме топ-4 в Бундеслиге и 1/8 ЛЧ с таким подходом БД ничего не светит.

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан – Адейеми (Рейна, 70), Брандт (Зюле, 90+1), Мален (Байно-Гиттенс, 70) – Мукоко (Аллер, 62)

Аугсбург: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Майер (Баумгартлингер, 76), Энгельс, Реджбечай (Чолина, 76), Варгас (Кардона, 12, Йенсен, 65) – Бельо (Йебоа, 76), Демирович

Предупреждения: Педерсен 45, Кардона 54, Йенсен 69, Энгельс 90+2 – Беллингем 84