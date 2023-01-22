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Ройс хочет уйти из Боруссии и попросил своего агента найти новый клуб
На Марко есть два претендента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий портал Sport1 информирует, что капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс попросил своего агента найти ему новый клуб в конце этого сезона.
Соглашение 33-летнего вингера со "шмелями" заканчивается этим летом. В свою очередь, немецкий клуб не предложил Ройсу продлить контракт. Марк особенно был недоволен тем, что "Боруссия"
Среди претендентов на Ройса называют "Лейпциг" и
В этом сезоне чемпионата Германии полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевых передачи.
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