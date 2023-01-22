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Фестиваль результативного футбола. Видео голов и обзор матча Боруссия Д – Аугсбург 4:3

Германия
(1 голосов)

Дортмунд четырежды выходил вперед

Фестиваль результативного футбола. Видео голов и обзор матча Боруссия Д – Аугсбург 4:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первый с ноября домашний матч дортмундской "Боруссии" должен был порадовать нейтральных болельщиков, но точно не поклонников "пчел". Хозяева в противостоянии с "Аугсбургом" четырежды выходили вперед, но трижды гости отыгрывались. В период с 75 по 78 минуты команды вообще забили трижды. А победный удар молодого хавбека дортмундцев Рейны стал настоящим украшением поединка.

Бундеслига, 16-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Аугсбург 4:3
Голы: Беллингем 29, Шлоттербек 42, Байно-Гиттенс 75, Рейна 78 - Майер 40, Демирович 45+1, Челина 76

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аугсбург
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