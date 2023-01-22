Фестиваль результативного футбола. Видео голов и обзор матча Боруссия Д – Аугсбург 4:3

Первый с ноября домашний матч дортмундской "Боруссии" должен был порадовать нейтральных болельщиков, но точно не поклонников "пчел". Хозяева в противостоянии с "Аугсбургом" четырежды выходили вперед, но трижды гости отыгрывались. В период с 75 по 78 минуты команды вообще забили трижды. А победный удар молодого хавбека дортмундцев Рейны стал настоящим украшением поединка.

Бундеслига, 16-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Аугсбург 4:3

Голы: Беллингем 29, Шлоттербек 42, Байно-Гиттенс 75, Рейна 78 - Майер 40, Демирович 45+1, Челина 76