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Аллер впервые за шесть месяцев сыграл за Боруссию Д в официальном матче. Он перенес курс химиотерапии и две операции

Германия
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Форвард оправился от тяжелой болезни

Аллер впервые за шесть месяцев сыграл за Боруссию Д в официальном матче. Он перенес курс химиотерапии и две операции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, дортмундская "Боруссия" принимала "Аугсбург" в рамках матча 16-го тура немецкой Бундеслиги. Подопечные Эдина Терзича смогли "перестрелять" своего соперника, выиграв матч со счетом 4:3.

Этот матч стал знакомым для форварда "шмелей" Себастьена Аллера, который вышел на вместо Юссуфи Мукоко на 65 минуте матча.

Дело в том, что матч против "Аугсбурга" стал первым официальным матче 28-летнего футболиста после курса лечения от рака яичка, из-за которого он был вне игры полгода.

"Die Bilder des Tages", - написала клубная пресс-служба, опубликовав видео Аллера после матча.

Напомним, неделю назад Аллер отметился хет-триком в товарищеском матче против "Базеля", забив все голы за 7 минут.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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