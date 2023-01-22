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Аллер впервые за шесть месяцев сыграл за Боруссию Д в официальном матче. Он перенес курс химиотерапии и две операции
Форвард оправился от тяжелой болезни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 января, дортмундская "Боруссия" принимала "Аугсбург" в рамках матча 16-го тура немецкой Бундеслиги. Подопечные Эдина Терзича смогли "перестрелять" своего соперника, выиграв матч со счетом 4:3.
Этот матч стал знакомым для форварда "шмелей" Себастьена Аллера, который вышел на вместо Юссуфи Мукоко на 65 минуте матча.
Дело в том, что матч против "Аугсбурга" стал первым официальным матче 28-летнего футболиста после курса лечения от рака яичка, из-за которого он был вне игры полгода.
"Die Bilder des Tages", - написала клубная пресс-служба, опубликовав видео Аллера после матча.
Die Bilder des Tages. ???? pic.twitter.com/n18S2wk46m— Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2023
Напомним, неделю назад
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