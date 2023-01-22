Боруссия Менхенгладбах – Байер 2:3. Контратакующий мастер-класс от Хаби Алонсо

Бундеслига, 16-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия Менхенгладбах – Байер 2:3

Голы: Штиндль 82, 90+3 – Баккер 21, Адли 43, Амири 67

Хаби Алонсо вчистую выиграл тренерскую дуэль у Даниэля Фарке, приведя "Байер" к четвертой кряду победе в Бундеслиге. Этот успех позволил "фармацевтам" вплотную приблизиться к своей сегодняшней жертве – Гладбах на восьмой позиции с 22 очками, Леверкузен – девятый, имея в активе на один пункт меньше. Также отмечаем шестую подряд победу "Байера" в личных встречах.

Даниэль Фарке за время зимнего перерыва так и не решил главное тактическое противоречие своей команды в первой половине сезона. "Боруссия" стремилась к постоянному владению мяча, разыгрывая с запасом самые неспешные атаки в Бундеслиге. Вместе с тем Гладбах напрочь отказывался от прессинга из-за медлительности своей линии обороны. Таким образом "жеребцы" чередовали тики-таку на мяче с откровенным автобусом в защите.

Хаби Алонсо ударил в самую больную точку. Приглашал хозяева на свою половину поля, а затем болезненно бил в контрвыпадах. Схема с 5 защитниками позволяла "Байеру" не бояться за свой тыл, спокойно выжидая свой шанс. И уже в первом тайме Гладбах очутился в солидном нокдауне. Баккер открыл счёт на 21-й минуте, добив мяч в пустые ворота после выстрела Гложека в штангу. В ходе этой атаки Фримпонг дважды унизил Бенсебайни – начал атаку с отбора мяча у алжирца, а затем выбросил его за поле корпусом.

До перерыва гости забили ещё дважды. Образцовую контратаку в духе пикового "Реала" Моуриньо с точным ударом Фримпонга пришлось отменить из-за офсайда. Зато уже минуту спустя Адли всё же удвоил перевес, издевательски убежав от Эльведи по прямой. Контрольный выстрел после перерыва нанёс Надим Амири, который снова ожил как футболист при Алонсо.

Напоследок Алонсо впервые в сезоне выпустил на поле Флориана Виртца, наконец залечившего свои кресты. Ради 19-летнего бриллианта тренер не стал уходить в глухую оборону, и хозяева под конец едва не совершили камбек. Фарке не угадал с заменой травмированного Тюрама, выпустив в старте Нгуму. Зато когда на поле наконец появился Ларс Штиндль, интрига снова ожила. Капитан за 10 минут дважды идеально пробил издали, сократив дефицит до минимума.

Расслабленный "Байер" спас лишь финальный гонг. 2:3. Хаби Алонсо потихоньку налаживает игру Леверкузена, но работы ещё хватает. Отдельный вопросом станет интеграция Флориана Виртца в новую схему с тройкой центрбеков. Гладбах же с каждым месяцем выглядит всё слабее. Эту оборону мог уравновесить только супергерой Зоммер. Но швейцарца в команде больше нет, потому Фарке нужно срочно что-то выдумывать.

Гладбах: Омлин – Лайнер (Скалли, 56), Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне (Нойхаус, 77) – Хофманн (Херрманн, 77), Крамер (Штиндль, 56), Плеа – Нгуму (Вольф, 56)

Леверкузен: Градецки – Коссуну (Та, 75), Тапсоба, Инкапье – Фримпонг (Синкгравен, 90+2), Андрих, Паласиос, Баккер – Диаби (Виртц, 74), Гложек (Амири, 64), Адли (Хадсон-Одои, 75)

Предупреждения: Коне 44, Вайгль 89, Штиндль 90+6 – Синкгравен 90+5, Баккер 90+6