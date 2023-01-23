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Бавария после Блинда и Зоммера не будет делать трансферов этой зимой

Германия
(1 голосов)

Хавертца в клубе не будет

Бавария после Блинда и Зоммера не будет делать трансферов этой зимой

Фото: twitter.com/FCBayern

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Журналист Флориан Плеттенберг опроверг слухи о возможном подписании "Баварией" нападающего "Челси" Кая Хаверца. "Мюнхенцы" больше не будут делать подписаний этой зимой.

Клуб оформил переходы Дэйли Блинда из "Аякса" (свободный агент) и Яна Зоммера из "Боруссии" Менхенгладбах (8+1.5 млн. евро) и юольше не будет усиляться.

Приход нидерландского защитника разгрузит Альфонсо Дэвиса, который практически единолично закрывал левый фланг обороны, а швейцарский голкипер заменит выбывшего Мануэля Нойера как минимум до конца сезона.

Вместо новых приобритений "Баравия" сфокусирована на продлении контракта с Эрик-Максимом Чупо-Мотингом, который раскрылся в этом сезоне в качестве главного страйкера команды. Именно поэтому усиления позиции "девятки" не предвидится.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ян Зоммер Дэйли Блинд Кай Хавертц
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